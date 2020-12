Kesako: l’incroyable histoire de la touche «escape» de votre clavier

Et oui, cette touche a un passé particulier.

Selon le « New York Times », la touche « Echap » (le plus souvent « Esc », comme « Escape » sur les claviers belges) a une histoire particulière. Incroyable mais vrai : elle est née en 1960 grâce à Bob Bemer, un informaticien et ingénieur aéronautique travaillant chez IBM. Ce n’était pas n’importe qui, puisqu’en 1961, il fut aussi le co-inventeur du code Ascii. Revenons à 1960 : Bemer souhaitait pouvoir passer d’un code à un autre très facilement, s’« échapper », en quelque sorte. À l’époque, chacun travaillait avec ses...