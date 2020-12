Un petit bonobo est né au zoo de Planckendael (photos)

Un bébé bonobo a vu le jour à Planckendael dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, annonce le parc animalier de Malines ce vendredi. Le petit Vyombo devient le 19e bonobo du groupe. Celui-ci compte désormais 12 femelles et sept mâles, et est le deuxième plus grand d’Europe.

Depuis plus de 30 ans, Planckendael coordonne le programme d’élevage européen des bonobos menacés et gère le livre généalogique à l’échelle mondiale. Planckendael décide donc des compositions des groupes et des combinaisons pour la reproduction, pour l’ensemble des parcs animaliers du monde.

Vyombo est déjà le 19e à naître dans l’enceinte du parc, et une vingtième naissance est déjà prévue pour le mois prochain.