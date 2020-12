«A Star Is Born»: Bradley Cooper et Lady Gaga en duo (vidéo)

Tout le monde ou presque connaît l’histoire de cette comédie dramatique et musicale née de l’imagination de William A. Wellman, grand nom de l’époque héroïque californienne, resté entre autres comme celui qui décrocha le tout premier Oscar de l’histoire en 1929 avec « Wings », superproduction muette de 140 minutes évoquant l’entrée des États-Unis dans la Grande Guerre. Dix ans et une trentaine de films plus tard apparaît donc « Une étoile est née », alors que le parlant s’est imposé et que le Technicolor fait ses débuts. Le film est dévoilé en première mondiale à Los...