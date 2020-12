Quand Serge Gainsbourg rendait Thomas Dutronc saoul à 11 ans

Serge Gainsbourg était un ami proche de la famille Dutronc, voire très proche. Durant toute son enfance, le jeune Thomas a donc pu profiter des moments que ses parents ont passé avec celui qui a écrit tant de chansons, y compris pour Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Et comme le dit Jane Birkin, ce dernier faisait vraiment les 400 coups avec Serge Gainsbourg. Un épisode de ces mésaventures a directement concerné Thomas Dutronc, alors qu’il n’avait que 11 ans.

Un moment « sympa »

A cette époque-là, tout ce beau monde partait en Corse pour y passer l’été. Une place au soleil, dans un paysage de rêve, qui n’a pas été forcément propice à arrêter les blagues. « On me demande toujours si j'ai bien pris ma première cuite avec Serge (Gainsbourg). Oui, c'est vrai », confie Thomas Dutronc au Parisien à propos de ces vacances-là. « On était dans un resto chinois, il me passe des coupes de champagne sous la table. J'en ai bu deux trois, j'avais 11 ans, à la fin, j'étais saoul. J'ai dit à maman en sortant : 'Comme je comprends papa' », raconte-t-il.

L’histoire ne dit pas comment Françoise Hardy a réagi quand son fils était ivre, alors que Jacques Dutronc avait lui-même des problèmes d’alcool. Mais pour Thomas Dutronc, cela a représenté en tout cas un moment de décompression : « Quand tu es fils de, tu fais attention. J'aurais voulu être plus insolent, faire comme mon père. Plus le zouave. T'as moins le droit ».