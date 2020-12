En Australie, un chien coincé au milieu d’une mer de mousse secouru par des locaux (vidéo)

Panique à bord : Hazel est introuvable. La chienne s’est retrouvée coincée au milieu d’une véritable mer de mousse provoquée par de fortes pluies qui se sont abattues sur la Gold Coast, à l’est de l’Australie. L’animal a été entendu, aboyant de terreur. Après plusieurs minutes de recherches menées par des locaux, la propriétaire d’Hazel a pu retrouver sa chienne et la sauver de cet effrayant phénomène naturel qui monte parfois jusqu’aux épaules.

L’Australie connaît actuellement des conditions climatiques difficiles : glissements de terrain, arbres déracinés et même plages qui disparaissent sous la mousse, comme l’épingle le Huffington Post. Nos confrères indiquent que le pays d’Océanie risque de faire face à un été plus humide que d’habitude en raison du phénomène météorologique La Niña. Toujours est-il qu’Hazel, elle, est bel et bien hors de danger.