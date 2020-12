Incroyable découverte aux États-Unis: un poisson rouge de 4 kilos repéré dans un lac (photo)

Gigantesque surprise dans les eaux troubles d’Oak Grove. Lors d’un contrôle de la qualité de l’eau et de l’état de l’écosystème du lac, les employés des Parcs et Loisirs de Caroline du Sud ont repéré un énorme poisson rouge. Alors que cette espèce, d’habitude domestique, oscille globalement entre 90 et 270 grammes, le spécimen débusqué aux États-Unis faisait plus de quatre kilos pour 38 centimètres de long. Comme le rapporte CNN, les poissons rouges ne se trouvent pas naturellement dans la région.

Cela fait dire aux spécialistes que le poisson en question a été déposé là par un individu et que l’animal a ensuite trouvé énormément de nourriture dans cette étendue d’eau de près de cinq hectares. Les employés ont identifié le poisson rouge en utilisant la technique de l’électropêche qui permet de faire remonter tous les poissons vers la surface. Celui-ci a sauté hors de l’eau et s’est retrouvé dans les fils des fonctionnaires qui ont pu le prendre en photo et l’examiner avant de la relâcher.