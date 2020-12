«Lockdown party» interrompue à Laeken: des stars de la téléréalité impliquées (vidéo)

Chichas, alcool, gaz hilarant : pour l’anniversaire surprise de Jaja – personnalité du petit écran ayant notamment participé à l’aventure « Secret Story » à plusieurs saisons des « Anges de la téléréalité » –, les organisateurs n’ont pas fait les choses à moitié. Avant que les forces de l’ordre n’interviennent donc. Ce dimanche 13 décembre, le porte-parole de la police Olivier Slosse expliquait les faits : « Grâce au renfort, nous avons intercepté 60 d’entre eux et pris leur identité. On est en train d’identifier l’organisateur de cette fête illégale. L’enquête est en cours ».

Les fêtes clandestines en période de confinement imposé par le coronavirus se suivent et se ressemblent. À chaque fois, l’intervention de la police met fin aux festivités interdites et les médias titrent sur le nombre de personnes présentes. Mais la « lockdown party » de ce samedi 12 décembre avait quelque chose de particulier : mis à part plus de 100 convives présents à Laeken , c’est aussi les identités de certains participants qui ont fait les gros titres. Parmi eux, des stars de téléréalité françaises.

« Dénoncé » par un ami

Accompagnée de trois autres personnes, Léana aurait fait demi-tour en arrivant sur les lieux de la fête. Le meilleur ami de Jaja l’aurait appelée pour la prévenir que « c’était mort » et que la soirée clandestine était donc annulée : « Il y a un fourgon de polices, amendes de 250 euros et plus de soirée. Ça rigole pas, donc la soirée est annulée ». Pour l’heure, on ne sait pas exactement si Léana a été repérée par les forces de l’ordre ou si elle a échappé à l’amende. Elle s’est ensuite filmée sur une aire d’autoroute, de retour vers la France, se plaignant de ne pas pouvoir acheter d’alcool.