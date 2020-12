Avec une photo pleine de «love», Jalil Lespert officialise sa relation avec Laeticia Hallyday sur Instagram

Leur relation amoureuse ne fait plus aucun doute. Dans la presse people, les articles mentionnant le couple Jalil Lespert et Laeticia Hallyday pullulent depuis le début de l’été 2020. Mais sur les réseaux sociaux, les tourtereaux se faisaient, jusqu’ici, plutôt discrets. Jalil Lespert et Laeticia Hallyday passent du bon temps à Saint-Barthélémy, publiant sur leurs réseaux sociaux respectifs des photos de ce séjour ensoleillé.

Mais cette fois, une photo pleine de tendresse les réunit tous les deux. L’acteur et réalisateur français – au cœur de l’actualité avec son documentaire Netflix sur l’affaire DSK – a publié sur Instagram un cliché qui le montre dans les bras de sa nouvelle compagne. Sur un bateau, le couple semble profiter du moment. Avec une légende très explicite : « Love ».