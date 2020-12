Exki, du champ à l’assiette

L’idée de consommer rapide mais sain a fait beaucoup de chemin dans la population. Aujourd’hui, les travailleurs sont nombreux à privilégier à midi une salade, un potage ou un petit plat équilibré à emporter plutôt que le sandwich bourré de mayonnaise du snack du coin ou le burger dégoulinant de gras du fast-food d’en face. On ne compte plus les food bars proposant salades, houmous et autres produits frais en libre-service. Même les plus grandes chaînes de supermarché s’y sont mises. Mais une enseigne fait office de précurseur en la matière : Exki....