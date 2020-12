«La France a un incroyable talent»: découvrez qui a remporté la 15e saison de l’émission diffusée sur M6 (vidéo)

Ils portent un nom de famille on ne peut plus commun, mais sont exceptionnels. C’est en tout cas ce qu’a conclu le jury de l’émission « La France a un incroyable talent » ce mardi 15 décembre. Les Lefèvre ont donc été sacrés et ont remporté ainsi le chèque de 100.000 promis au gagnant du télécrochet de M6. La famille a basé son succès sur une ultime performance délivrée depuis leur domicile, à cause leur contamination au coronavirus comme l’informe le Huffington Post.

« Vous êtes des amateurs, mais mériteriez d’être des professionnels », a soufflé Marianne James. Le jury a estimé que les membres de la famille Lefèvre étaient tous « des anges » et a donc choisi de les sacrer. Issa Doumbia, invité pour départager le jury en demi-finale, avait lui aussi été conquis : « Moi ce qui me touche vraiment, c’est que vous êtes heureux d’être en famille. Ça se sent que vous êtes tous ensemble et vous donnez à chacun sa place ».

Âgés de 8 à 48 ans, les sept Lefèvre avaient fortement impressionné le public en demi-finale avec une reprise a cappella du titre de Leonard Cohen, « Hallelujah ». Ils ont confirmé en finale, remportant le concours devant, notamment, le magicien Klek Entos. Derrière ce masque se cachait d’ailleurs David Stone, célèbre prestidigitateur français.