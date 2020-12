Emporté par le tsunami de 2011, un bateau de pêche miraculé refait surface au Japon (vidéo)

C’était il y a quasiment 10 ans. Le 11 mars 2011, une triple catastrophe touche le Japon. D’abord un séisme de magnitude 9.0. Celui-ci entraîne un tsunami qui a tué près de 20.000 personnes et dont les vagues, hautes d’une dizaine de mètres, ont englouti une large partie du littoral japonais. Ce drame naturel avait provoqué la catastrophe nucléaire de Fukushima. Un souvenir d’une infinie tristesse pour le peuple nippon qui a vu surgir, le 10 décembre dernier, un « fantôme du passé », comme l’épingle le Huffington Post.

Près de l’île de Hachijo, au sud du Japon, un bateau de pêche a refait surface après avoir disparu pendant près de 10 ans donc. Comme le montre la vidéo préparée par nos confrères, l’embarcation a subi un coup de vieux et est recouverte de corail. Selon les experts, le bateau, emporté par les vagues du tsunami, a pu aller jusqu’à une zone proche des États-Unis à la faveur des courants du Pacifique. Avant de revenir vers l’Asie du Sud-Est pour finir par rallier le Japon en bout de course.

Cette embarcation n’est pas un cas isolé. « Il y a entre 400 et 500 navires qui ont coulé à cause du tsunami », précise un responsable de la pêche japonaise cité par le Huffington Post. Mais celui-ci a eu l’opportunité de rentrer à bon port. Une histoire qui n’est pas sans rappeler ce ballon de football retrouvé en 2012 par un couple en Alaska et qui venait de l’une des régions japonaises les plus touchées par le tsunami. Ou encore cette Harley-Davidson immatriculée au Japon et retrouvée sur une île du Canada.