Kylie Jenner est la célébrité la mieux payée de 2020

La vedette de la téléréalité américaine Kylie Jenner a été désignée mercredi comme la célébrité la mieux payée de l’année écoulée par le magazine américain Forbes. Elle a en effet gagné 485 millions d’euros au cours des douze derniers mois, notamment grâce à la vente d’une part majoritaire (51%) de sa marque de produits de beauté Kylie Cosmetics à la société Coty Inc.

Le rappeur américain Kanye West, beau-frère de Kylie Jenner, est deuxième sur la liste avec 140 millions d’euros de revenus. Il les doit principalement à sa collaboration avec Adidas, qui commercialise les baskets de la marque Yeezy, issue de leur partenariat. Parmi le top 10 du classement figurent le joueur de tennis Roger Federer (87,4 millions d’euros), les footballeurs Cristiano Ronaldo (86,4 millions), Lionel Messi (85,5 millions) et Neymar (78,7 millions) et le basketteur LeBron James (72,8 millions).

Les célébrités les mieux payées ont gagné un montant combiné de 5 milliards d’euros. C’est 164 millions d’euros de moins que l’année dernière. Il s’agit du premier déclin depuis 2016, l’année suivant le combat le plus cher de l’histoire de la boxe, entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao. Les boxeurs avaient gagné près d’un demi-milliard de dollars au total à la suite du duel. Selon Forbes, ce déclin est dû à la pandémie de coronavirus, qui a supprimé les concerts et les compétitions sportives dans le monde entier.

