Hugo Clément relaie des accusations d’employés sur le Puy du Fou, avec des animaux battus ou tués violemment (vidéo)

Ce sont en tout près de neuf faits qui ont été relevés par Hugo Clément. La première concerne les autruches, abattues après une saison de spectacle. Ici, le président du Puy du Fou, Nicolas de Villiers, ne nie pas la pratique mais assure que cela n’a duré que quatre ans, jusqu’en 2012, et que depuis les autruches pourraient avoir « une carrière artistique plus longue » sans plus de précisions.

Ensuite, il y a les animaux battus. Les dromadaires ont ainsi été forcés de s’agenouiller pour mettre le costume d’apparat, même s’ils avaient de l’arthrose. La direction se défend en assurant qu’avant, un tranquillisant était utilisé lors de ces opérations et qu’une nouvelle méthode serait utilisée depuis 2012, ce qui nie un ancien employé qui aurait vu ce tranquillisant (le Vetranquil) utilisé au moins en 2017. Autre animaux battus : les tigres, forcés de passer par une petite trappe et poussés à l’aide de tirs de pistolets à air comprimé et de billes plastiques dans l'arrière-train et les flancs, et ce encore très récemment. Nicolas de Villiers se contente de dire que la trappe existe, mais pas la pratique. Les chevaux seraient quant à eux parfois battus en coulisses, à l’écart et de multiples façons, par des dresseurs violents. Le président du parc plaide ici des « erreurs de casting » et estime que cela n’existe plus depuis 2014. Selon l’accusation, cela aurait encore été attesté en 2016-2017. Enfin, il y a les bœufs Highland, qui seraient dressés avec un bâton électrique et des grands bouts de bois avec des clous, jusqu’à ce qu’ils saignent à l’arrière-train ou au nez. La direction dit de son côté n’utiliser que de « simples bâtons » qui relèveraient d’une « tradition ancestrale » mais « jamais un bœuf n’est frappé ».