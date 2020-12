À la télé ce soir: «District Z» et «Les rois mages»

Les trois Rois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard, sont en route vers la crèche où vient de naître l'enfant Jésus. Soudain, un phénomène spatio-temporel se produit et ils sont projetés dans le futur, en 2001, à divers endroits de la planète. Ils doivent néanmoins aller au bout de leur mission...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Sabrina, à 13h35 sur Arte - Qautre étoiles

de Billy Wilder (1954)

L’un des nombreux chefs-d’œuvre de l’auteur des « Boulevard du crépuscule », « Sept ans de réflexion » et « Fedora » ! Audrey Hepburn y est déjà au sommet de sa gloire, mais la surprise du chef fut incontestablement de découvrir Humphrey Bogart dans un fabuleux contre-emploi. Notons que l’auteur lui-même encouragea son cadet Sydney Pollack à accepter d’en tourner l’honorable remake de 1993 avec Harrison Ford, Julia Ormond et Greg Kinnear.

Aquaman, à 20h35 sur Tipik - Trois étoiles

de James Wan (2018)

Le prodige du Sarawak intègre l’univers DC avec la première aventure d’un super-héros déjà apparu sous les traits du colosse Jason Momoa dans « Justice League » en compagnie de la belle Amber Heard (« The Danish Girl »). Avec les Nicole Kidman, Willem Dafoe, Patrick Wilson et… Dolph Lundgren, on n’a lésiné sur rien pour un budget de 160 millions de dollars dont le résultat dépasse largement le milliard et double presque celui du film de Zack Snyder. C’est vrai que c’est super bien fait, qui plus est dans un style baroque échappant aux poncifs du « super-genre ».

Last Christmas (1re TV), à 20h30 sur Be 1 - Deux étoiles

de Paul Feig (2019)

Après un détour plutôt réussi par le thriller (« L’ombre d’Emily »), le natif du Michigan s’attaque au conte de Noël avec ce récit londonien coécrit – et joué – par Emma Thompson en personne, et dont le secret est plutôt assez bien gardé. Le charme de l’autochtone Emilia Clarke est aussi évident qu’est vibrant l’hommage au regretté George Michael d’un bout à l’autre, avec même quelques titres inédits.

Grease, à 20h55 sur Arte - Une étoile

de Randal Kleiser (1978)

Sortie quelques mois après le mythique et affreusement basique « Saturday Night Fever », cette autre comédie musicale essentiellement destinée à mettre en valeur les (certes indéniables) talents de danseur de John Travolta saute deux décennies en arrière et abandonne de fait le disco pour retrouver l’ambiance plus joyeuse encore des « fifties ». Exception faite, évidemment, pour les Bee Gees, on n’y perd pas vraiment au change, surtout qu’en fait, la vraie vedette du film est en réalité Olivia Newton-John.