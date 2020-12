Fred de «C'est pas sorcier» recruté par le gouvernement français pour «développer la culture du risque»

Après avoir parcouru le monde avec son ami Jamy Gourmaud, Frédéric Courant a d’autres projets en cours. Dernier en date : il est devenu membre d’un groupe de travail du ministère de l’Ecologie en France, précédemment tenu par Nicolas Hulot. Le but affiché : « développer la culture du risque chez les Français », comme le fait savoir le Journal du Dimanche (JDD). Et contrairement à ce que cela peut faire croire, il ne s’agit pas ici d’inciter la population à commettre des actes risqués, bien au contraire.

Dis-moi où t’habites et je saurais te dire quoi faire pour être sain et sauf

Le gouvernement français est en effet parti d’un constat : les gens ne sont pas assez informés sur ce qu’il faut faire en cas de catastrophe. Trois quarts des Français sont par exemple incapables de savoir comment réagir en cas d’accident industriel majeur tel que celui de Lubrizol à Rouen en 2019. Et en cas de tremblement de terre, là où les Japonais savent très bien comment se protéger, notamment en se protégeant sous les tables, c’est la panique en France !

C’est pour remédier à ce manque de connaissances que Frédéric Courant a été invité à travailler avec des experts des sciences comportementales, de la sécurité civile ou encore de la géographie. Le but final sera de mettre au point une communication sur mesure pour sensibiliser la population aux risques les plus importants d’une région donnée. En Guadeloupe par exemple, il s’agira d’inculquer les réflexes pour parer aux colères volcaniques de la Soufrière. Dans les Cévennes, c’est le mécanisme des inondations annuelles qui fera l’objet d’une plus grande attention. A Nice, il sera plutôt question de savoir comment réagir à un tremblement de terre alpin. Et près des sites industriels, les habitants seront sensibilisés aux réflexes de base pour réagir face à un accident.