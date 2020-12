Décès: prévoir sa succession digitale

Qui s’occupera de votre compte Facebook si vous disparaissez ? Et vos photos, vos mails, vos investissements en ligne ? Conseils pour un au-delà virtuel bien réglé !

Tous les 11 décembre, Facebook me rappelle qu’il est l’heure de souhaiter un bon anniversaire à Vincent, un ami. Mais c’est un déchirement à chaque fois. Vincent est mort en 2012. Son compte Facebook n’a pas été désactivé. Vincent continue à vivre dans cet univers virtuel, presque parallèle. Chaque 11 décembre, des amis lui postent un mot, une photo, comme on irait déposer une fleur sur une tombe. Un choix de la famille de laisser le compte ouvert ? Peut-être. Ce n’est que depuis peu de temps que Facebook a compris que ses utilisateurs pouvaient décéder et qu’il fallait trouver une...