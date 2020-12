Divorce chez les milliardaires

C’est la guerre entre Farkhad Akhmedov, un oligarque russe allié de Vladimir Poutine, et la Britannique Tatiana Akhmedova.

C’est une bataille sur fond de divorce qui oppose Moscou à Londres, impliquant des paradis fiscaux, des propriétés somptueuses, un méga-yacht et une collection d’art inestimable. La querelle acrimonieuse entre Farkhad Akhmedov, un oligarque allié de Vladimir Poutine, et son ex-femme a pris un nouveau tour franchement rancunier. Après plus de trois ans de lutte contre une décision de la Haute Cour ordonnant à Akhmedov de payer à Tatiana Akhmedova, qui est Britannique, des centaines de millions de livres sterling, ses avocats ont impliqué l’agence de police internationale Interpol dans leurs...