Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée. Et pour Maria, ça roule ! Elle présentera l’émission « Noël à domicile » avec Suarez, le 23 décembre sur RTL, et sera également aux commandes d’une émission spéciale consacrée le même jour à Lara Fabian. On a profité de l’occasion pour aller à la rencontre de celle qui fait se lever les auditeurs de Radio Contact du bon pied depuis 12 ans.

Maria, comment vous définissez-vous ? Comme comédienne ou...