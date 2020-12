Loups en Belgique: August et Noëlla ont en fait eu cinq louveteaux

Le couple August et Noëlla n’a pas eu quatre mais cinq louveteaux, a annoncé lundi l’Institut flamand de recherche pour la nature et la forêt (INBO). Trois d’entre eux sont toujours en vie car le loup qui a été percuté par un véhicule début décembre a, semble-t-il, survécu. On pensait initialement que la louve Noëlla avait mis bas quatre louveteaux mais des images prises le 7 décembre et de plus anciennes images revisionnées permettent maintenant d’établir que le couple d’animaux a eu cinq petits.

En outre, on peut voir sur les récentes images qu’un des trois animaux boîte (deux louveteaux ont été tués après avoir été percutés par un véhicule), ce qui laisse penser qu’il a survécu après avoir été renversé par un véhicule début décembre. « Les loups se remettent parfois étonnamment bien de telles blessures », souligne-t-on à l’INBO.

Belga