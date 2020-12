Ivanka Trump se lance dans l’écriture d’un livre

La fille aînée de Donald Trump, Ivanka Trump souhaiterait un jour devenir la première femme présidente des Etats-Unis, ce n’est plus un secret pour personne. Et pour y parvenir, la mère de famille met toutes les chances de son côté. Ainsi depuis peu, l’Américaine écrirait un livre retraçant son expérience en tant que conseillère du président des États-Unis. « Elle a pris de nombreuses notes sur son passage à la Maison-Blanche », dévoilait une source à Page Six. Elle y expliquerait notamment ne pas avoir seulement travaillé dans « l’aile Est » de la Maison-Blanche (qui ne donne pas accès au pouvoir exécutif), comme le « pensaient à tort ses amis ». « Elle veut remettre les pendules à l’heure sur une longue liste de problèmes, notamment en répondant aux critiques. »

Selon une autre source toutefois, la rédaction de ce livre ne serait qu’une rumeur.

Melania Trump s’y met

Melanie Trump, elle, écrirait bel et bien ses mémoires et aurait déjà participé à des réunions avec des professionnels de l’édition, révèle Page Six.