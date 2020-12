Découverte de Noël à San Francisco: un nouveau monolithe construit… en pain d’épices (vidéo)

Improbable mais vrai : un nouveau monolithe est apparu en 2020 et cette fois-ci, il n’a pas les mêmes propriétés que ses prédécesseurs. S’il fait aussi plus de deux mètres et qu’il comporte trois faces, il a été construit en pain d’épices. Le monolithe a été trouvé sur une colline de San Francisco le 25 décembre, comme l’indiquait The Guardian.

Ici, le monolithe était donc une gigantesque construction comestible. Les différentes strates étaient collées entre elles par du glaçage, comme l’épingle Ulyces. Et les différentes faces étaient décorées de gélatine de couleur. Le lendemain, le monolithe s’était par contre écroulé sur la colline américaine : peut-être la faute aux gourmands qui ont croqué dedans ! Reste à savoir si 2021 nous réservera d’autres apparitions de la sorte…