Netflix dévoile les premières images de «Pretend It’s A City», réalisé par Martin Scorsese (vidéo)

« Explorez les rues de New York et l’esprit fascinant et incisif de l’écrivaine, humoriste et conteuse Fran Lebowitz au fil d’un entretien avec Martin Scorsese » C’est par ces mots que Netflix présente « Pretend It’s A City », documentaire réalisé par Martin Scorsese qui sortira le 8 janvier prochain sur la plateforme de streaming.

Le réalisateur y suit donc Fran Lebowitz, 70 ans, dans les rues de la Grosse Pomme, où elle aborde tour à tour des sujets qui concernent autant l’argent que l’art, les voyages en métro dans New York ou encore les nombreux touristes qui y déambulent chaque jour, détaille BFMTV. « Fran Lebowitz sait ce qu’elle aime et ce qu’elle n’aime pas. Et elle n’attendra pas votre autorisation pour vous le dire », ajoute Netflix dans un communiqué, « Depuis des décennies, la critique et essayiste exprime ses opinions, parfois grotesques, toujours délirantes. New-Yorkaise de cœur, Lebowitz a élevé le discours direct à une forme d’art, emballant ses observations non absurdes sur la ville et ses habitants dans un commentaire courant percutant, qui n’épargne personne ».

Pour donner une idée à ses abonnés de ce qui les attend, le géant du streaming a donc dévoilé le 28 décembre les toutes premières images du docu, que vous pouvez découvrir ci-dessous.