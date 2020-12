L’heure du thé: le vrai du faux sur l’une des boissons les plus consommées au monde

Oui, la boisson la plus consommée de la planète, après l’eau, a bien une couleur moirée et une saveur qui n’appartient qu’à elle, mais elle n’est pas celle que vous croyez. Toutes les secondes, ce ne sont pas moins de 15.000 tasses de thé qui sont consommées de par le monde. Jusqu’à il y a une dizaine d’années, la consommation en thé des Belges était inférieure à la moyenne européenne mais, depuis, elle n’a cessé d’évoluer à la hausse. Et pour cause, on ne prête à ce breuvage millénaire que des qualités....