Le roi Albert interviewé par Stéphane Bern

Le journaliste français a été reçu au palais royal et au château de Laeken dans le cadre d’un « Secrets d’Histoire » spécial consacré à la reine Elisabeth. Le 6e roi des Belges s’est montré très ému en évoquant sa grand-mère.

Le 11 janvier prochain, sur France 3, l’émission « Secrets d’Histoire » aura une saveur particulièrement belge. En effet, Stéphane Bern et ses équipes vont nous raconter l’incroyable vie de la reine Elisabeth. Notre collègue Stéphane Bern, qui signe une chronique hebdomadaire dans « Soir mag », connaît très bien la Belgique et notre Dynastie. Il a voulu faire découvrir aux Français, mais aussi redécouvrir à nos nombreux compatriotes fans de l’émission, la personnalité hors du commun de l’épouse du roi Albert Ier et a obtenu pour cela le concours du roi Albert II. «...