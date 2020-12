Elisabeth, un destin exceptionnel: le mythe de la Reine Infirmière

Premier soutien du roi Albert, Elisabeth s’affirme à ses côtés pendant la Première Guerre mondiale. Au cœur des tranchées et dans un hôpital de campagne, elle est l’ange blanc de l’armée belge. Partie 1 !

Au Brésil, la Reine parcourt les fleuves en pirogue et le Roi se baigne sur la plage de Copacabana. - Archives du Palais royal

La Reine prend aussi des scènes plus heureuses, comme l’immense musicien Eugène Ysaÿe en train de jouer du violon dans les dunes. - Archives du Palais Royal

La Reine photographie son époux, seul et pensif dans les dunes de La Panne, une image devenue mythique. - Archives du Palais Royal

En décembre 1909, au décès du roi Léopold II, Albert et Elisabeth deviennent les nouveaux Souverains du Royaume de Belgique. - BelgaImage

Albert, Elisabeth et leurs enfants, le prince Léopold, la princesse Marie-José et le prince Charles. - Archives du Palais Royal

La photo officielle des fiançailles d’Albert et Elisabeth en 1900. - Photonews

La reine Elisabeth, mythique et hors du commun. - D.R.

Le 23 novembre 1965, il y a 55 ans, Elisabeth de Belgique s’éteignait au château du Stuyvenbergh, à l’âge de 89 ans. Près de neuf décennies pendant lesquelles elle a vécu intensément libre, passionnée, fière et indépendante, anticonformiste, avant-gardiste. Elle a légué à la Belgique un immense héritage en matière de culture, de sciences et de soins de santé. Passionnée d’histoire et d’égyptologie, Elisabeth a soutenu la création de l’Association égyptologique Reine Elisabeth. La Reine fut d’ailleurs l’une des toutes premières visiteuses du tombeau de Toutankhamon, le 18 février 1923,...