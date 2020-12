Quand les internautes détournent l’histoire du cycliste qui a donné un coup de genou à une petite fille dans les Fagnes (photos)

Tout a commencé par une vidéo postée sur Facebook par un papa en colère. On y voit sa famille se balader dans la neige des Fagnes le jour de Noël, notamment sa petite fille Neïa, cinq ans. À un moment, un cycliste s’approche du petit groupe, arrivant derrière Neïa. L’homme fait aller sa sonnette pour signaler sa présence mais la petite fille ne l’entend visiblement pas et en tentant de se frayer un chemin à côté d’elle, le cycliste lui donne un coup de genou dans le dos. Neïa tombe alors par terre, et la vidéo s’arrête là, sur les cris du papa.

En colère, le père de l’enfant a donc diffusé sur Facebook la vidéo de l’incident, qui a suscité une vague de réactions offusquées. Partagée des milliers de fois, l’histoire du « cycliste des Fagnes » a fait le tour du pays (et a même traversé nos frontières !). Finalement retrouvé par la police, l’homme de 61 ans a d’ailleurs passé une nuit en cellule et risque même jusqu’à un an de prison.

Au vu de l’ampleur prise cette histoire, les internautes ne se sont pas privés pour détourner les images de l’incident. Sur Twitter, ils se sont amusés à faire des montages en replaçant le cycliste dans différents contextes.