Pour sa prochaine émission, Thierry Ardisson va interviewer des personnalités… décédées

Thierry Ardisson se lance dans un nouveau concept. Avec « L’Hôtel du temps », l’animateur français entend interviewer des personnalités « ramenées à la vie grâce à des technologies numériques », indique Capital. Parmi les têtes connues et décédées, on épinglera quelques noms d’ores et déjà avancés par Europe 1 : Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg ou Charles de Gaulle.

Toujours est-il que le programme pourrait être diffusé sur France Télévisions qui a commandé un pilote à Thierry Ardisson, comme le note Le Figaro. Le tournage de ces interviews posthumes doit débuter à la mi-janvier. Après avoir claqué la porte de C8 en 2019, le taulier de « Tout le monde en parle » cherche donc à rebondir en télévision.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il mise gros avec ce nouveau concept sur lequel il travaille depuis plus d’un an : « C’est la première fois de ma vie que je bosse autant sur un projet et que j’investis autant d’argent. Donc, soit France Télévisions accepte l’émission, tout va bien, soit ils ne l’acceptent pas et j’aurais travaillé pour rien ». Ce qui est sûr, c’est que le projet de l’homme en noir intrigue.