Moment de gêne pour Bart De Wever qui se filme sans pantalon lors d’une interview (vidéo)

La radio est de plus en plus souvent filmée et Bart De Wever l’a constaté à ses dépens. Le bourgmestre d’Anvers donnaît une interview à Radio 2 en marge de la nouvelle année et intervenait depuis son domicile. Le président de la N-VA se filmait pour cette première intervention de l’année en radio. Et visiblement, il était très détendu : les journalistes de Radio 2 ont relevé un détail plutôt gênant. Grâce à un miroir placé dans la pièce, on pouvait apercevoir que Bart De Wever répondait aux questions alors qu’il était en slip, comme l’épingle la VRT.

« Se pourrait-il que vous soyez assis en sous-vêtements ? », s’interrogent les équipes de Radio 2, comme l’épingle Sudinfo. « Comment pouvez-vous savoir cela ? », se demande Bart De Wever... Avant de réaliser : « Parce que je suis probablement assis devant un miroir. Je n'ai pas tenu compte de cela. Ici commence l'année avec un moment particulièrement embarrassant. Je m'en souviendrai longtemps ». La scène est, depuis sa diffusion, massivement épinglée sur Twitter. Un premier moment de gêne pour 2021 qui ravit les internautes.