Sport, cinéma, musique…: quand les marmottes de France 3 deviennent des stars aux États-Unis (vidéo)

Ceux qui ont l’habitude de regarder les programmes de France 3 connaissent bien ces marmottes qui font du curling, du rugby ou de l’escrime. Mais ces animaux sont bien plus que cela : ils sont aussi musiciens ou comédiens, comme le note le Huffington Post. Toujours est-il que si les téléspectateurs francophones ne se formalisent plus en voyant des marmottes apparaître sur France 3, certains Américains ne peuvent cacher leur surprise.

Ce lundi 28 décembre, un internaute venu des États-Unis est tombé par hasard sur ces marmottes qui jouent au curling. « Ok, qui a fait ça ? », demande-t-il sur Twitter. Les réponses se multiplient et les partages s’intensifient sur le réseau social. Même l’actrice Alyssa Milano y est allée de son commentaire sous cette vidéo qui compte désormais plus de quatre millions de vues.

Et cela ne s’arrête pas là outre-Atlantique puisque des Américains s’intéressent désormais aux archives de France 3. Ils ont découvert que ces marmottes sont multi-fonctions. En plus de s’être mises au sport en 2020, elles ont aussi fait de multiples activités, comme l’indiquent nos confrères. Au fil de leur histoire longue de 5 ans sur France 3, les marmottes ont par exemple rejoué des scènes de film tirées de « Harry Potter » ou « Pulp Fiction ».