David Le Bailly s’intéresse aux Rimbaud, deux frères aux destins totalement opposés: «Je me suis senti investi d’une mission»

David Le Bailly nous emmène à la rencontre de ce mystérieux et méconnu « autre Rimbaud ».

Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est cet « autre Rimbaud » ?Il s’agit de Frédéric, le frère aîné d’Arthur Rimbaud, avec lequel il a moins d’un an d’écart. Jusqu’à leurs 15 ans, ils ont été très proches, élevés presque comme des jumeaux. Ils avaient une mère très dure et étaient donc très solidaires. Ils étaient toujours ensemble, à l’écart des autres. Puis ils ont été séparés et se sont éloignés. L’un est devenu le poète que l’on connaît, l’autre un homme simple, conducteur de calèches. Ils ont suivi des...