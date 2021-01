Robert Hossein: sa vie fut une superproduction

Tout entier voué à son art – celui de parler au plus grand nombre à travers ses rôles et ses spectacles – Robert Hossein n’a pas attendu 2021 pour s’en aller. Il est mort ce 31 décembre à la clinique d’Essey-lès-Nancy à la suite d’un problème respiratoire, en suscitant une nuée de commentaires à la hauteur de son parcours. « Prince du théâtre populaire » pour l’ancien président du Festival de Cannes, Gilles Jacob. « Un talent d’acteur et de metteur en scène qui éclaboussait le théâtre et le cinéma », pour Brigitte Bardot, sa partenaire dans «...