Ce soir, « The Voice Belgique » accueille sa première drag queen (photo)

En neuf saisons, le plateau de The Voice Belgique a déjà pu accueillir de nombreux candidats. Mais même après autant de temps, il reste des nouveautés. C’est ainsi que ce mardi 5 janvier, c’est une drag queen du nom de LadyTLove qui fera son entrée sur scène. Et pour arriver jusque-là, elle n’a pas ménagé ses efforts. Montrer son art par le drag Comme elle le raconte à la DH, LadyTLove a beau paraître pour la première fois devant les caméras, elle n’en est pas vraiment à son coup d’essai, loin de là. « En fait, j’ai postulé à toutes les saisons. On me disait souvent que ma voix était trop aiguë et qu’elle allait peut-être muer pendant l’émission. Après tant d’années, j’ai enfin eu la chance d’être pris », raconte l’étudiant en chant de 22 ans.

Le jeune homme revendique en tout cas le drag comme un art qui lui permet de pleinement s’exprimer « de manière exagérée à travers un personnage ». « Je ne fais pas du drag parce que je n’ai pas confiance en moi. Justement... J’ai confiance en moi! », assure-t-il. Et quand la DH lui demande s’il s’attend à des critiques sur le réseau sociaux, il répond avec assurance : « Quand on n'est pas dans la norme, on est critiqué. Ce sera toujours comme ça ».

Est-ce que LadyTLove sera prise ce soir ? La drag queen compte en tout cas donner tout ce qu’elle a maintenant qu’elle a pu passer la première étape. Et quoi qu’il arrive, il est hors de question pour elle de révéler sa véritable identité. « J’ai vraiment envie de faire la distinction entre ma vie d’artiste et ma vie personnelle. C’est pour cela que je ne me présenterai qu’en tant que Lady T dans The Voice ».