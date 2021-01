Julie Denayer : «La justice doit forcer le respect»

Septième saison de « Face au juge ». Julie Denayer observe son fonctionnement, rendu plus compliqué par le Covid.

Des magistrats avec une certaine dose d’humanité. Des justiciables parfois drôles, parfois lourds. « Face au juge » reprend pour six nouvelles émissions en première ligne. Le casting reste le même : Luc Hennart au tribunal de première instance à Bruxelles, Marco Ossena au tribunal de police de Verviers et Françoise Verheggen, juge de paix à Visé, sans oublier le substitut du procureur du Roi, Yassine Sellika. Ce magazine a fait ses preuves. Il draine une forte audience et intéresse les jeunes. Il conserve même quelques répliques cultes. Tension, peines, plaidoiries,...