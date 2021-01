Le Portugal passe à table

Heureux les Portugais (et les quelques touristes venus les retrouver) qui ont passé les fêtes… au restaurant. Car oui, au Portugal, les tables sont restées ouvertes malgré la pandémie. Les mesures sanitaires sont appliquées. On n’accepte pas plus de quatre personnes par tablée. On mange dehors aussi car, même en hiver, la terrasse reste accessible surtout le midi. Mais, à l’inverse de nombreux pays européens, le pays a décidé de laisser la restauration fonctionner. De Porto à Faro, on s’est donc régalé des traditions culinaires locales.

Porto, c’est...