USA: qui est l’homme aux cornes qui a pénétré dans le Capitole?

Contrairement à ce qui a pu être dit sur internet, non il ne s’agit pas du chanteur de Jamiroquai. Ce dernier a même dû intervenir sur Twitter pour démentir l’information. En réalité, le nom de cet homme est Jake Angeli, une personne connue depuis un an pour son adhésion totale au mouvement complotiste QAnon.

L’image a choqué le monde entier. Le cœur de la démocratie américaine, le Capitole, a été assiégé par les manifestants pro-Trump, alors que les deux chambres du Congrès se réunissaient pour certifier la victoire de Joe Biden aux élections. Parmi ces militants, un homme s’est fait particulièrement remarqué. Torsu nu, avec de nombreux tatouages, il portait une toque en peau de bête et avec des cornes et s’était peint le visage aux couleurs de l’Amérique.

Un militant inconditionnel

Celui qui se fait aussi appeler « Q Shaman » ou « Q Guy » est désormais bien connu dans le milieu et parcourt le pays depuis un an pour soutenir Donald Trump. Il est déjà là à Phoenix, en février 2020, pour clamer haut et fort que le mouvement QAnon est de plus en plus populaire. Avec les élections présidentielles, il passe ensuite d’Etat en Etat pour contester tous les résultats qui donnent Joe Biden gagnant. Selon lui, malgré l’absence de preuves, il croit fermement que le démocrate est coupable d’une fraude électorale massive. D’où sa justification pour envahir le Capitole hier à Washington.