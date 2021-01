David Bowie, deux anniversaires en un week-end

David Bowie aurait eu 74 ans aujourd’hui. Icône du rock sous ses nombreuses variantes, l’artiste a, pendant plus de cinquante ans, marqué la jeunesse anglaise puis du monde entier. La semaine a été remplie d’événements hommages tel que des concerts en streaming (payant), une émission spéciale sur La Trois le mardi 5 janvier dont le documentaire « Legends : David Bowie » encore disponible sur Auvio jusqu’au 10 février. Ce week-end aura lieu un autre événement en streaming (payant) rassemblant pléthore d’artistes dont des musiciens ayant travaillé avec David Bowie. Ensemble, ils reprendront des dizaines de titres de l’extravagant et inventif Bowie. L’occasion de fêter son anniversaire ce 8 janvier mais aussi l’anniversaire de son décès le 10 janvier 2016.

C’est qu’il y a des choses à dire sur David Bowie qui a enchaîné les alter égos comme les styles musicaux. Il se fait connaître avec « Space Oddity » (1969) et son personnage flamboyant de Ziggy Stardust, meneur dans le glam rock. Il s’intéresse ensuite aux musiques noires avec « Fame » (1975), puis s’expatrie à Berlin-Ouest et touche à la musique électronique. Un artiste de son temps qui a vendu pas moins de 140 millions d’albums dans le monde. David Bowie est musicien : guitare, piano et claviers, saxophone, batterie et stylophone (aussi éphémère l’instrument fut-il). L’artiste est aussi le produit de ses contemporains, influencé par les costumes dans le film Orange Mécanique de Stanley Kubrick, les excentricités de Iggy Pop, les concerts démesurés d’Alice Cooper et le rock des Velvet Underground.

Si Bowie a su toucher autant de personnes, c’est que lui et sa musique ont su se réinventer constamment. Jouant sur la frontière entre raison et folie, pressions commerciales et convictions personnelle, Bowie a su pousser des générations à s’affranchir des conventions sociales. Mystérieux et transformiste, il avait déclaré : « être une star rien de plus facile, encore faut-il durer ». Ce qu’il a réussi haut la main. Le culte Bowie perdure, même cinq ans après sa mort. Le 23 octobre dernier est d’ailleurs parue une biographie de l’artiste caméléon, Bowie par Michael Allred aux éditions Huginn & munnin. L’album de 160 pages se donne pour objectif de faire la rétrospective fantasmée mais documentée de David Bowie sous forme de flash-back.