«911»: Damso offre un premier clip à son dernier album (vidéo)

Damso a sorti son album « QALF » en septembre dernier et le voilà qui offre le premier clip qui l’accompagne. L’album a été jugé surprenant pour les fans de la première heure avec certains morceaux comme « 911 », jugé dispensable pour son côté « niais ». Pourtant un peu de douceur ne fait pas de mal et le « gangster » en offre avec nuance. Le morceau est planant, intime et la tendresse est palpable entre Damso et Noémie Lenoir qui semble voler la vedette au chanteur. Les scènes se déroulent tout de même entre des scènes de bagarre dans un salon chic et des belles voitures rutilantes. Entre la noirceur des lieux, les teintes dorées dans chaque plan, les paroles « Fais le 911, j’crois qu’un gangster est tombé love » prend son sens.

La sortie de ce clip avait été « teasé » via une de ses publications Instagram remerciant les membres de l’équipe : « Merci aux actrices, femmes et hommes de l’ombre qui ont travaillé sans relâche », écrit-il en légende. L’album « QALF » est jugé comme un bon album par la critique sans être autant son meilleur. Beaucoup espèrent voir cet album se transformer et se voir rajouter une deuxième partie et transcender la première.