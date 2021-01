Affaire conclue: un vendeur perd patience face à un objet cassé après son expertise

Affaire conclue, l’émission pour les amateurs de bels objet a été le théâtre d’une mauvaise surprise pour Gilles, 61 ans, chineur venu de Bron. Présent pour la troisième fois dans l’émission, il amenait une délicate petite statue en terre cuite. La statue représente trois jeunes filles assises tel les trois singes se cachant la bouche, les yeux et les oreilles et elle vient avec une histoire : « Avant le confinement, je promenais mon chien et il y avait un feu de poubelle vers un immeuble. Les flammes commençaient à lécher l’immeuble. Il y avait des cartons à côté, je les ai poussés pour ne pas que tout prenne feu. J’ai appelé les pompiers et une fois qu’ils étaient là, j’ai grattouillé dans les cartons et j’ai trouvé cet objet-là. On va dire que je l’ai sauvé des flammes ». La commissaire-priseur Elsa Joly-Malhomme reconnaît une statue de Ary Bitter en excellent état et l’estime pour 200 euros.

Gilles en est très content, jusqu’à l’arrivée dans la salle des ventes. Le vendeur se rend compte que la statue est abîmée. Il lui manque un petit doigt. Gilles est agacé : « Il y a un problème, là… Il faut voir le trajet entre l’expertise et ici ». Alors que le présentateur plaisante : « Ça vient de perdre 50 % de sa valeur », Gilles reste sur sa colère. Pas pour longtemps puisque la statue a été achetée par Marie du Sordet pour 220 euros. « Pour un objet trouvé dans la poubelle, c’est parfait. Je suis très content ». Voilà de quoi réparer les pots cassés.