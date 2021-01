Ce cambrioleur s’assied sur son téléphone et appelle accidentellement la police

C’est un raté qui ferait bien rire les personnages de « The Old Man and the Gun » ! Au Royaume-Uni, il y a quelques jours, plusieurs cambrioleurs préparent à commettre leurs méfaits. Ils se préparent leur coup et passent à l’action, sûrs de leur coup. Sauf que l’un d’entre eux commet une erreur irréparable. Il s’assied sur son téléphone et compose sans le vouloir le numéro des urgences. Un geste fatal pour leur coup, comme le raconte sur Twitter le chef inspecteur du comté de Staffordshire, John Owen. Ce dernier estime avoir pu arrêter ici « les cambrioleurs les plus malchanceux au monde ».

Digne des bêtisiers !

Dans son message, le chef inspecteur explique que « tout en commettant un cambriolage, l'un des cambrioleurs maladroits s'est accidentellement assis sur son téléphone et a composé le 999 ». De ce fait, la police a ensuite pu entendre tout ce qui se disait au sein du groupe de cambrioleurs. « Nous avons reçu un appel détaillant tous leurs ébats jusqu'au point d'entendre nos patrouilles arriver pour les arrêter » à la fin, lors de l’intervention de police.

Pour accentuer le côté comique de la scène, John Owen ajoute par ailleurs une image du très maladroit méchant du film « Maman j’ai raté l’avion ». En tout cas, cette gaffe a permis l’arrestation des cambrioleurs impliqués.