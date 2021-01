Roselyne Bachelot refuse les invitations de CNews du fait de l’attitude de la chaîne (vidéo)

Roselyne Bachelot a donc d’abord expliqué ce qu’elle pensait de l’affaire des licenciements. Mais si elle a un avis sur cette affaire, elle estime que ce n’est pas son rôle d’agir pour faire bouger les choses. « Canal+ gère ses affaires comme il l'entend et je me garderais d'intervenir dans la gestion d'un groupe comme Canal +. Je dis évidemment avec respect, dans la gestion qui est la leur, qu'il vaut mieux ne pas renvoyer les personnels qui font ça. Qu'un journaliste ou un humoriste perde son boulot, ce n'est pas un élément que je retiens », explique-t-elle.

Ces derniers jours, Canal+ est dans l’œil du cyclone. Le groupe a licencié deux employés après une parodie de sa chaîne CNews et a coupé au montage le sketch d’un humoriste qui crie à la censure alors qu’il évoquait les affaires de corruption de Vincent Bolloré. Dans ce contexte, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a été amenée à commenter cette affaire sur France Info. Une journaliste l’a alors interrogée sur son rapport avec CNews et manifestement, ce n’est pas la joie entre les deux.

Ensuite, elle se confie sur ce qu’elle pense de l’attitude de la chaîne d’info en continu CNews, réputée très à droite, notamment avec Eric Zemmour et Pascal Praud. « CNews a choisi une ligne éditoriale franchement acceptée. Ils gèrent cela de cette façon. Il faut tout écouter, même les gens avec lesquels on n’est pas d’accord, sinon on n’est pas dans la liberté d’expression », ajoute la ministre.