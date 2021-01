Mireille Mathieu: «La Belgique ne me quitte pas»

Au téléphone, la voix est cristalline et sans angoisse. Mireille Mathieu a délaissé Paris depuis quelques semaines pour se réfugier « chez elle » en Provence, avec sa sœur manager Monique, dite « Matite », sur sa terre natale. Le clan reste soudé. Aînée d’une lignée de 14 frères et sœurs, la chanteuse plus indémodable que jamais vit cloîtrée dans la maison qu’elle avait offerte à sa mère. Avignon reste son bastion. Elle y goûte la tranquille assurance d’un havre hors-Covid. Les jours passent, puis les semaines, les...