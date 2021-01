Accusations d’inceste: Olivier Duhamel rattrapé par son passé

Il y aura bientôt dix ans, le 24 avril 2011, aux prémices du printemps, Marie-France Pisier était retrouvée morte, attachée à une lourde chaise en fer forgé au fond de sa piscine, dans sa maison de Saint-Cyr-sur-Mer. La comédienne, chère à Truffaut, Rivette et Téchiné, avait 66 ans. À l’époque, la police conclut à une fin étrange, faute de mieux. Des analyses toxicologiques ont bien relevé la présence d’alcool et d’anxiolytiques. On a bien noté un état dépressif dû à une récidive de son cancer du sein. Mais l’enquête s’arrête, avant le...