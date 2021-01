« Opération renaissance » : la nouvelle émission de Karine Le Marchand jugée « grossophobe», l’animatrice s’explique

Avant même d’être diffusée sur M6, la nouvelle émission de Karine Le Marchand, « Opération renaissance », faisait déjà parler d’elle. Dans ce programme, l’animatrice accompagne neuf femmes et un homme qui ont recours à la chirurgie bariatrique en vue de perdre du poids. Elle est également entourée d’une équipe de spécialistes. Mais selon le collectif anti-grossophobie Gras Politique, cette émission risque sans aucun doute de « contribuer à la grossophobie ambiante ».

« Comme si on attendait de renaître pour commencer à vivre, comme si nos vies de gros.se.s n’étaient pas suffisantes, pas assez bien, comme si le seul salut passait par le storytelling de nos existences », a également déclaré sur Twitter Daria Marx, créatrice du collectif Gras Politique. C’est pourquoi une pétition demandant l’annulation de la suite de la diffusion du programme a été lancée, rapporte Le Matin.

« Les opérations de chirurgie bariatrique, dont il est question dans l’émission, comme le by-pass ou la sleeve gastrectomie, consistant à retirer une grande partie de l’estomac et à provoquer un dysfonctionnement de l’absorption des nutriments, sont des opérations graves qui ne devraient pas être banalisées. (…) La complexité de l’obésité, une maladie chronique et multifactorielle, ne peut pas être réduite à une réponse chirurgicale. Faire croire qu’il existe une solution systématique à l’obésité témoigne d’une méconnaissance totale du sujet, et ce faux message aura des retombées sur la vie des personnes obèses », dénonce la pétition.