Carla, finaliste de «The Voice Kids»:«On ne peut pas plaire à tout le monde!»

L’autre Carla… Une Carla de 15 ans, lycéenne niçoise à la ville et qu’on a découverte en tant que finaliste de la saison 5 de « The Voice Kids », avant de la retrouver qui représentait la France à la faveur du Concours Eurovision junior, où elle s’est classée cinquième. L’histoire ne s’arrête pas là puisque la chanson qui l’a portée jusque-là, « Bim Bam Toi », a fait l’objet de plus de 70 millions de vues sur YouTube et, sur Tik Tok, aura été la première chanson en français à inspirer plus d’un million de vidéos. Raison de plus pour découvrir le premier album de Miss...