Aux côtés de Denis Brogniart et Iris Mittenaere, Christophe Beaugrand coprésente « Ninja Warrior », 5e saison. Entretien.

Cette émission a-t-elle été tournée en hiver ?

Ce qui est drôle, c’est que c’est la diffusion qui est hivernale ! Le tournage a eu lieu au mois de septembre. Et il faisait très chaud car nous avons eu un été indien sur la Côte d’Azur à cette période-là. Normalement, nous tournons au mois de mars pour une diffusion en été. Et en mars, on caille ! Ici, cela a été l’inverse.

...