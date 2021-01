Le chien de Joe Biden a sa propre cérémonie d’investiture (pour la bonne cause)

Le 20 janvier, Joe Biden deviendra officiellement le nouveau président des Etats-Unis. Mais dès aujourd’hui, son fidèle animal de compagnie, Major, va acquérir le titre de « Premier Chien » du pays. Et contrairement aux autres chiens qui ont déjà vécu à la Maison Blanche, il s’agit ici du premier venant d’un refuge. Au vu de cette particularité, il aura ce dimanche à 3 heures EST (soit 21 heures à Bruxelles) une cérémonie d’investiture diffusée en ligne via Zoom. Une célébration qui a également pour but d’aider les refuges américains dans leur aide aux animaux abandonnés.

Un « rêve américain » aussi pour les animaux de refuge

Aux commandes de cet événement, on retrouve la Delaware Humane Association (DHA), une ONG qui vient au secours des chats et chiens dans l’Etat fief de Joe Biden. C’est dans l’une de ses implantations que le président élu a adopté Major et c’est pour cela qu’elle est en charge de cette conférence sur Zoom. En participant à celle-ci, les personnes intéressées sont invitées à faire un don de minimum 10 dollars à la DHA. Celle-ci s’engage à ce que 100% de la somme amassée soit dédiée aux efforts de l’association envers les animaux de refuges, pour que « tous les chiens puissent vivre le rêve américain ».

Avec cette investiture, la DHA espère aussi battre le record du plus grand appel Zoom entre propriétaires de chiens, évidemment accompagnés de leurs animaux. « Avec votre aide, nous pouvons montrer à plus d'animaux de refuge qu'une vie meilleure est possible! », précise l’association.