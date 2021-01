La décision surprenante de Harry et Meghan

S’ils avaient déjà décidé d’éviter les « nouveaux moyens de communication » l’an dernier après leur retrait de la famille royale, Harry et Meghan continuaient cependant de communiquer avec leurs « fans » via les réseaux sociaux, mais de façon plus privée. Le duc et la duchesse de Sussex ont finalement pris la décision de se dégager complètement de Facebook et Instagram. Les parents du petit Archie sont épuisés par les critiques dont ils sont victimes. Au moindre message posté, le couple recevait de nombreux commentaires, et pas des plus sympathiques. Des attaques, voire...