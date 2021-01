À la télé ce soir: «Le sens de la fête» avec Jean-Pierre Bacri et «Wonder Woman»

Traiteur depuis trente ans, Max a l'art d'organiser des fêtes réussies. Les futurs époux, Pierre et Héléna, lui demandent de s'occuper de leur repas de mariage qu'ils veulent chic et sobre dans un château du XVIIe siècle. Max s'y engage et choisit son équipe...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Luke la main froide, à 21h10 sur La Trois - Quatre étoiles

de Stuart Rosenberg (1967)

Quoique tiré du roman de Donn Pearce datant de 1965, ce révoltant plaidoyer anti-carcéral US rappelle surtout le mythique « Je suis un évadé » de Mervyn LeRoy de 1932 avec Paul Muni. Cette fois, c’est un autre Paul, Newman en l’occurrence, qui incarne la victime, et dans un de ses plus beaux rôles.

Miss Sloane, à 22h sur Club RTL - Quatre étoiles

de John Madden (2016)

Le meilleur film de prétoire depuis « Verdict » de 1982 et « Des hommes d’honneur » dix ans plus tard ! Un script machiavélique à l’image de son héroïne magistralement incarnée par Jessica Chastain, une précision diabolique dans la mise en scène et, surtout, un rebondissement final… d’enfer. La preuve aussi que l’auteur british de « Shakespeare in Love » vaut toujours bien mieux que ses récents et surfaits « Indian Palace » !

Le monde ne suffit pas, à 20h15 sur AB3 - Trois étoiles

de Michael Apted (1999)

Ce troisième Bond de l’ère Brosnan est relevé par la présence de Sophie Marceau et marqué par les adieux de Desmond Llewelyn, le légendaire Q depuis « Bons baisers de Russie » en 1963, et l’intronisation de John Cleese, son – cent fois hélas… – éphémère successeur.

Wonder Woman, à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles

de Patty Jenkins (2017)

Testée avec succès, si on peut dire, dans plusieurs « Fast & Furious » et surtout dans « Batman vs Superman », la longiligne top model israélienne Gal Gadot prend la relève de la légendaire Linda Carter dans cette première adaptation pour grand écran de la série culte des années 70. Une méga production à 150 millions de dollars confiée à la réalisatrice de… « Monster » et dans un registre diamétralement opposé mais toujours dans la quête d’un féminisme affiché. Aussi spectaculaire qu’artificiel.

Broken City, à 20h sur Club RTL - Une étoile

d’Allen Hughes (2013)

L’auteur de « From Hell » est visiblement moins à l’aise dans l’univers de la corruption politico-fliqueuse new-yorkaise, du reste surexploité depuis des lustres. Mark Wahlberg et Russell Crowe ont beau donner l’impression d’y croire à fond autour de la toujours belle Catherine Zeta Jones, on n’est pas loin de l’ennui.