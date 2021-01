Émues, Lady Gaga et Jennifer Lopez ont ouvert la cérémonie d’investiture de Joe Biden (vidéo)

La cérémonie d’investiture de Joe Biden a commencé au Capitole, où Lady Gaga a ouvert la célébration en interprétant l’hymne national américain, devant Joe Biden et Kamala Harris, mais aussi leur parterre d’invités, installés sur l’esplanade du Capitole.

Une prestation tout en simplicité et puissance, après laquelle Lady Gaga, vêtue d’une volumineuse robe rouge et noir et arborant une grande broche dorée représentant la colombe de la paix, a laissé la place à la vice-présidente Kamala Harris qui a prêté serment. Une prestation de serment conclue en chanson par Jennifer Lopez, qui a interprété « This Land Is Your Land » de Woody Guthrie, un standard aux États-Unis.

Joe Biden a ensuite à son tour prêté serment, il est maintenant officiellement le président des États-Unis.