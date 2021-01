Cassandra Tordeur, candidate Miss Belgique: «Il ne faut pas attendre pour réaliser ses rêves»

Une silhouette fine et élancée, des yeux couleur noisette, une longue chevelure brune, un sourire franc… à dix-huit ans, Cassandra Tordeur est une jolie jeune femme, optimiste et décidée. Après avoir participé à la finale de Miss Brabant Flamand au mois de septembre et passé un test de culture générale sur la Belgique, Cassandra a eu la joie de recevoir le 3 janvier dernier une lettre lui indiquant qu’elle avait été sélectionnée pour faire partie des 33 finalistes du concours Miss Belgique. Un véritable rêve qui s’est réalisé pour l’étudiante de sixième secondaire en option économie-langues. Intéressée depuis longtemps par cette compétition, c’est un drame qui l’a finalement décidée à se lancer dans l’aventure : le décès d’une amie dans un accident de voiture. « J’ai réalisé à ce moment que la vie est bien trop courte et qu’elle peut s’arrêter à tout instant. Mon amie avait encore toute une vie qui l’attendait et j’ai compris qu’il ne fallait pas attendre pour réaliser ses rêves. Il est important de vivre à 100 %. Je ne veux certainement pas utiliser cette histoire pour que les gens votent pour moi car c’est difficile pour sa famille, mais c’est vraiment ça qui m’a incitée à m’inscrire au concours. J’ai beaucoup appris à la suite de cette tragédie et cela m’a rendue plus forte », explique Cassandra avec sincérité.

Kevin Swijsen

Nobles causes Au-delà de l’éventuelle possibilité de gagner la couronne et de ce que cela lui apporterait personnellement, la jeune femme a surtout réfléchi à ce qu’elle pourrait apporter de son côté à notre pays si elle remportait le titre de Miss Belgique 2021. Trois causes lui tiennent particulièrement à cœur : le bien-être mental, la lutte contre le racisme et le harcèlement. Harcelée durant sa scolarité, elle peut témoigner de ce fléau et elle tient particulièrement à mettre en avant ce dernier combat. « J’aimerais devenir la copine des gens, celle à qui ils peuvent s’adresser en cas de besoin ». Si elle voulait auparavant débuter une formation en ostéopathie animale en vue de soigner des chevaux, la jeune bilingue hésite désormais avec des études de droit, pour devenir avocate, avec l’envie d’aider et de défendre les gens.